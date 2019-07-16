Степашин сообщил, что фонд ЖКХ намерен контролировать ход капитального ремонта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Фонд содействия реформированию ЖКХ намерен контролировать ход капитального ремонта многоквартирных домов в России, сообщил председатель набсовета фонда Сергей Степашин на первом заседании ассамблеи региональных общественных советов в сферах строительства и ЖКХ.

"Я написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с тем, чтобы Фонду ЖКХ было поручено заниматься контролем - сейчас это определено как мониторинг - капитального ремонта. Потому что очевидно, что некачественный капремонт в прогрессирующем масштабе увеличивает количество аварийного жилья", - сказал Степашин.

Он напомнил, что собираемость взносов на капремонт в целом по стране превышает 90%, при этом граждане зачастую не знают, когда начнется ремонт в их доме. "Неритмичное освоение бюджетных средств: на сегодня более 200 млрд рублей, собранных с населения, лежат на счетах. Некоторые лежат под нулевой процент и не работают, <...> они должны работать на капремонт", - добавил Степашин.

Как следует из норм Жилищного кодекса, собственники жилья в России вправе выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального ремонта: перечисление взносов на капремонт на специальный счет дома или же региональному оператору капремонта по принципу "общего котла". В настоящее время российские банки, которые могут работать со средствами капремонта, должны иметь рейтинг не ниже уровня "А+ (RU)" и обладать капиталом не менее 250 млрд рублей, следует из текущей версии постановления правительства.