Рабочая группа по дольщикам призвала ускорить подготовку документов по долгострою в Москве

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Работы на стройплощадке проблемного жилого комплекса "Терлецкий парк" на востоке Москвы, строительство которого началось в 2004 году, возобновятся этой осенью. Об этом стало известно во вторник на заседании рабочей группы по защите прав дольщиков Москвы, которую возглавляет депутат Госдумы, советник мэра Москвы Владимир Ресин.

Сообщалось, что решение о достройке "Терлецкого парка" по адресу ул. Новогиреевская, вл. 5 за счет города принял мэр Москвы Сергей Собянин. Новым застройщиком станет компания "Мосотделстрой №1".

"Оформляйте документы и отдавайте в Росреестр. Все свои дела постарайтесь закончить не позже 20 августа, чтобы вы могли оформить разрешение на строительство и выйти на площадку. Сделайте все от вас зависящее, чтобы власти города смогли открыть вам финансирование уже в сентябре", - отметил Ресин в ходе совещания, на котором присутствовал представитель нового застройщика.

Как рассказал на совещании заместитель председателя Москомстройинвеста Александр Гончаров, в настоящее время договор между конкурсным управляющим АО "Глобинвестстрой" и "Мосотделстрой № 1" находится в стадии согласования.

"После подписания договора "Мосотделстрой № 1" полноценно войдет в права застройщика и предпримет все необходимые меры по завершению строительства данного объекта" - сказал Гончаров. Он напомнил, что согласно дорожной карте ориентировочный срок начала строительно-монтажных работ - четвертый квартал 2019 года.

ЖК "Терлецкий парк" на 1329 квартир считается одним из крупнейших долгостроем Москвы. Квартиры в долгострое дожидаются 800 дольщиков. Объект имеет низкую степень строительной готовности. В отношении изначального застройщика ЖК (АО "Глобинвестстрой") в апреле 2017 года была введена процедура наблюдения, а в октябре 2017 года - конкурсное производство. Возбужденно уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности"). Строительство объекта планируется закончить во втором квартале 2021 года.