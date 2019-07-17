"Эталон" в I полугодии увеличил продажи недвижимости на 41%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Девелоперская группа "Эталон" в I полугодии 2019 года увеличил продажи недвижимости на 41% - до 38,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба группы со ссылкой на неаудированные операционные результаты на основе управленческой отчетности компании.

Количество заключенных с покупателями контрактов возросло на 28% - с 5,1 тыс. до 6,5 тыс. Средняя цена квадратного метра жилой недвижимости в I полугодии составила 143 тыс. рублей, что на 22% выше аналогичного периода 2018 года.

Чистый долг группы по состоянию на 30 июня 2019 года составил почти 4 млрд рублей.

"Как мы и ожидали, после того как проекты "Лидер-Инвеста" стали доступны в наших офисах продаж, темпы реализации недвижимости значительно увеличились. Мы ожидаем, что переход на единый бренд группы "Эталон" во втором полугодии 2019 года будет способствовать дальнейшему усилению позиций компании в Москве", - приводятся в сообщении слова генерального директора группы "Эталон" Геннадия Щербины.

В феврале 2019 года АФК "Система" сообщила о приобретении пакета акций Etalon Group plc в размере 25% у ее основателя и крупнейшего акционера Вячеслава Заренкова и членов его семьи за $226,6 млн. До этого была закрыта сделка по покупке "Эталоном" 51% акций девелопера "Лидер-Инвест", входящего в АФК "Система", за 15,2 млрд рублей.

Группа "Эталон" основана в 1987 году Вячеславом Заренковым. "Эталон" является одной из крупнейших российских девелоперских и строительных компаний, специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента своего основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. По состоянию на 31 декабря 2018 года активы группы "Эталон" включали в себя 53 проекта в стадии проектирования и строительства, недвижимость в завершенных объектах и четырех офисных здания с общей доступной для продажи реализуемой площадью 3,4 млн кв. м.