Госдума поддержала в II чтении освобождение ветхих домов от приборов учета энергоресурсов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий установление дополнительных объектов, на которые не распространяются требования по обязательной организации учета используемых энергетических ресурсов. Документ был инициирован группой депутатов Госдумы.

Сейчас требование по оснащению приборами учета не распространяются на ветхие, аварийные и подлежащие сносу или капитальному ремонту многоквартирные дома до 1 января 2013 года. Эта дата уже давно прошла, поэтому не имеет смысла ставить приборы учета в домах, имеющих такой износ, указал ранее один из авторов законопроекта Борис Гладких.

Законопроектом снимается соответствующее ограничение по сроку. Кроме того, законопроект освобождает от необходимости установки приборов учета в домах повышенного износа - к таковым отнесены многоквартирные дома, физический износ которых превышает 70% и которые не включены в региональную программу капремонта. Поправками ко второму чтению документа предусматривается распространение этой нормы на многоквартирные дома, которые включены в программу реновации жилищного фонда, осуществляемой в соответствии с федеральным законом, мероприятия которой должны быть реализованы в течение трех лет.

Документ направлен на то, чтобы граждане не несли дополнительные траты, которые совершенно бессмысленны, подчеркнул Гладких.