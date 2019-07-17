Астраханские власти к октябрю проанализируют жалобы жителей ветхих домов

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Власти Астраханской области совместно с Генпрокуратурой РФ к октябрю проведут анализ жалоб жителей ветхих аварийных домов. Об этом сообщил ТАСС в среду врио губернатора Игорь Бабушкин, уточнив, что для работы с обращениями граждан в каждом районе создадут рабочие группы.

СК в среду возбудил 17 уголовных дел в отношении бизнесменов и чиновников Астраханской области по нарушениям в сфере капремонта и переселению из ветхого и аварийного жилья.

"Ситуацию беру на личный контроль. Договорились, что 1 августа проводим общий прием граждан с Генпрокуратурой по всем районам. В октябре сделаем сверку по поступившим обращениям, чтобы понять, какие меры приняты. И договорились, что в каждом районе с участием прокуратуры будет создана рабочая группа по рассмотрению вопросов, связанных с этой проблемой", - сказал Бабушкин.

Ранее с ссылкой на замгенпрокурора РФ Андрея Кикотя сообщалось, что жилищный фонд области насчитывает 5,6 тыс. многоквартирных домов, из них 80% построены более 30 лет назад и имеют высокую степень износа. Более 90% этих домов нуждаются в капитальном ремонте, а 300 домов признаны аварийными и подлежат расселению. При этом до сих пор не расселены 26 многоквартирных аварийных домов, подлежащих расселению еще три года назад.

По данным астраханских властей, в регионе необходимо расселить более 56 тыс. кв. м аварийного жилья, из них более 12 тыс. выявлены после 1 января 2017 года. При этом к 2022 году будет переселено около 3 тыс. астраханцев из 44 тыс. кв м аварийного жилья.