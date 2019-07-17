Кабмин поддержал законопроект о защите собственников от махинаций с электронной подписью

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Правительство в целом поддерживает законопроект о защите россиян от противоправных действий третьих лиц при регистрации с использованием электронной подписи прав на недвижимость и сделок с ней, однако указывает на необходимость доработки документа. Об этом говорится в опубликованном на сайте кабмина в среду официальном отзыве правительства на законопроект об уточнении порядка государственной регистрации недвижимости на основании электронного документа.

"Законопроект направлен на защиту интересов граждан в случае недобросовестных действий по отчуждению принадлежащего им на праве собственности недвижимого имущества с использованием незаконно полученного ключа электронной подписи. Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечаний", - говорится в отзыве.

В нем отмечается, что первое чтение в Госдуме законопроект прошел 9 июля 2019 года, но пока нуждается в доработке. "Для комплексного решения обозначенной проблемы необходимо внесение изменений в федеральный закон "Об электронной подписи", направленных на совершенствование порядка выпуска квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи в части установления личности заявителя - физического лица и формы подачи документов и сведений", - говорится в отзыве кабмина.

Кроме того, правительство отмечает, что в связи с реализацией программы развития цифровой экономики действие норм законопроекта о регистрации предлагается ограничить сроком в три года. Помимо этого, кабмин "предлагает установить отлагательный срок вступления законопроекта в силу (три месяца) в связи с необходимостью принятия подзаконных нормативных правовых актов и внесения соответствующих изменений в информационные системы ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН)".

В то же время в отзыве говорится о необходимости предусмотреть в законопроекте возможность регистрации прав на основании электронных документов без наличия соответствующих отметок в ЕГРН в отдельных случаях.

Законопроект о защите граждан от мошеннических действий с их недвижимостью, совершаемых при помощи электронной подписи, был внесен на рассмотрение Госдумы в июне 2019 года. Согласно документу, передать права на недвижимость физлица на основании заявления, поданного в электронной форме, можно будет, только если собственник заранее уведомил об этом Росреестр. Регистрирующий орган должен будет проставить специальную отметку в реестре о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Без нее Росреестр не сможет рассматривать документы. Проставить отметку можно будет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) через личное заявление владельца или его законного представителя, а также через почтовое отправление в Росреестр.

Как мошенники могут отобрать квартиру по электронной подписи

Вопрос о безопасности заочных сделок с недвижимостью приобрел актуальность после резонансного случая жителя Москвы Романа Салтовского, который случайно обнаружил, что у принадлежащей ему квартиры в Бабушкинском районе сменился собственник. Этот факт выяснился, когда жилец квартиры заметил, что изменилась фамилия получателя на квитанции по оплате услуг ЖКХ.

Росреестр проанализировал документы, представленные на государственную регистрацию спорной сделки. По результатам анализа оказалось, что был совершен переход права на квартиру на основании договора дарения, составленного в простой письменной форме. Документы были поданы сторонами сделки в электронном виде и удостоверены их электронными подписями. При этом, по словам Салтовского, электронную подпись он не оформлял.