Строительство жилья в России в июне выросло на 11,4%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Строительство жилья в России в июне 2019 года увеличилось на 11,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, и достигло 5,9 млн кв. м, говорится в оперативном докладе Росстата.

В январе - июне 2019 года построено 30,1 млн кв. м жилых площадей, что на 3,7% больше, чем за первые шесть месяцев 2018 года.

Всего в июне 2019 года построено 81,9 тыс. квартир, а в январе - июне - 398,4 тыс.

В денежном выражении объем строительства в июне в сопоставимых ценах вырос на 0,1% к уровню июня 2018 г. - до 802 млрд руб., а по итогам января - июня - на 0,1%, до 3 трлн 542,8 млрд руб.