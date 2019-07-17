Региональный фонд помощи дольщикам появится в Ленинградской области до конца лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Региональный фонд помощи дольщикам появится в Ленинградской области до 31 августа. Об этом в среду сообщается на сайте правительства Ленинградской области.

"До 31 августа 2019 года Ленинградская область планирует создать региональный фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, на котором будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках подготовки к созданию фонда в ДОМ.РФ уже направлена сводная таблица проблемных объектов Ленинградской области, данные из которой сейчас имплементируются в базу и на карту портала ДОМ.РФ.

Ранее ТАСС сообщал, что в Ленинградской области девять проблемных объектов и около 2 тыс. обманутых дольщиков. Кроме того власти области ведут учет всех домов с нарушением сроков передачи квартир. Таким образом, в регионе более 30 контрольных объектов, по которым заключено более 12 тыс. договоров на покупку квартир.