Девелопер "ЛСР" в I полугодии 2019 года увеличил ввод жилья на 31%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Группа "ЛСР" в первом полугодии 2019 года ввела 160 тыс. кв. м жилья, что на 31% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

"Введено в эксплуатацию 160 тыс. кв. м чистой продаваемой площади, что на 31% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и соответствует утвержденным планам компании", - говорится в сообщении.

За указанный период общая стоимость новых заключенных контрактов выросла на 6%, составив 38 млрд рублей, или 368 тыс. кв. м. "Данный рост, в основном, обусловлен успехом проектов в Москве, а также хорошо структурированным продуктовым предложением, которое отвечает запросам клиентов", - цитирует пресс-служба слова генерального директора ПАО "Группа ЛСР" Андрея Молчанова.

Как сообщает пресс-служба банка "Санкт-Петербург", кредитная организация выдаст группе "ЛСР" кредит объемом 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности. "Банк "Санкт-Петербург" и "Группа ЛСР" заключили три генеральных кредитных соглашения, в соответствии с которыми банк выделит в общей сложности 10,5 млрд рублей на финансирование текущей деятельности предприятий группы", - говорится в сообщении. В рамках соглашений Группа сможет воспользоваться кредитными средствами на сумму 5 млрд рублей, а входящие в нее ООО "ЛСР. Строительство-СЗ" - на сумму 5 млрд рублей и АО "ЛСР. Базовые" - на 500 млн рублей. Финансирование предоставляется на три года.

В компаниях не раскрывают процентную ставку по кредитам, ссылаясь на коммерческую тайну. В пресс-службе "ЛСР" сообщили ТАСС, что финансирование будет направлено на проекты, которые в настоящее время реализует компания.

Группа ЛСР - диверсифицированная строительная компания. Основной бизнес сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге и на Урале. Компания занимает второе место в России по объему текущего строительства, по данным Единого реестра застройщиков, с портфелем 4,1 млн кв. м.

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