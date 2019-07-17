Ликвидации аварийного жилья в Астраханской области мешают статус домов и судебные иски

АСТРАХАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Значительная часть ветхих домов в Астраханской области имеет статус памятников, что мешает в ликвидации непригодного жилья в регионе. Кроме того, тормозят выполнение программы по расселению аварийного фонда судебные разбирательства, сообщили в среду ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что после проверки строительной сферы было возбуждено 43 уголовных дела в отношении чиновников и бизнесменов. Накануне замгенпрокурора РФ Андрей Кикоть заявил на совещании в Астрахани, что более 90% многоквартирных домов в области нуждаются в капремонте, 300 - подлежат расселению, при этом в регионе не принимались меры для расселения 26 аварийных домов, которые должны были расселить еще три года назад.

"В Астраханской области находится действительно много ветхих и аварийных домов, причем 30% построек до 2017 года. При этом у нас много домов, примерно треть, которые имеют статус памятников культуры, такие дома невозможно признать аварийными и подлежащими к сносу, их можно только ремонтировать. Это к вопросу, почему иногда аварийные дома у нас в регионе попадают в программу капремонта. Причем многие дома-памятники не представляют никакой ценности", - пояснили в министерстве.

Для признания дома аварийным необходимо обращение от самих жителей, причем все они должны быть согласны на расселение.

"У нас программа (по расселению аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2012 года) завершена, Фондом содействия реформированию ЖКХ это подтверждено. Единственный нюанс с администрацией Астрахани - они застряли в судах, потому что многоквартирные дома состоят из нескольких квартир - часть расселены, а в некоторых наследники не вступили в права, либо идут судебные тяжбы. Таких 18 помещений", - заметили в министерстве.

По данным регионального министерства строительства и ЖКХ, сейчас в регионе насчитывается 43 тыс. кв. м аварийного жилья, которое признано таковым до 1 января 2017 года. В этих домах проживают 2888 человек, расселить их планируют до 2024 года.