Кабмин выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области, пострадавшей от паводка, до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

"Сегодня мы принимаем решение о выделении из резервного фонда суммы весьма значительной, которая обозначена в размере до 14,1 млрд рублей, для решения жилищных вопросов", - отметил он, открывая заседание кабмина. Медведев заметил, что эта сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону "в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить".

Говоря о направлениях использования этой субсидии, премьер подчеркнул, что речь идет о помощи в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов. "Сделать это нужно максимально быстро, разумеется, не в ущерб качеству строительных работ, - потребовал глава кабмина. - В Сибири рано наступает зимняя погода, поэтому строить нужно максимально быстро".

По словам Медведева, правительство также предоставит из своего Резервного фонда 191 млн рублей Мордовии на закупку медицинских изделий для поликлиники Республиканской клинической больницы.

"Ну и также деньги выделяются нескольким другим регионам, в том числе Костромской области для того, чтобы построить новое здание школы", - добавил премьер-министр.