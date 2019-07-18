Госдума повысила до 1 млн штрафы за пользование зданиями, не введенными в эксплуатацию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, повышающий штрафы за пользование объектом капитального строительства без разрешения на его ввод в эксплуатацию.

Если до этого для граждан штраф составлял от 500 рублей до 1 тыс. рублей, то теперь - от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц - от 20 тыс. до 50 тыс. рублей (ранее от 10 тыс. до 20 тыс. рублей). Существенно увеличен штраф для юридических лиц - по старым нормам его максимальный размер составлял 20 тыс. рублей, но после вступления закона в силу выплатить в случае нарушения придется от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Вводится ответственность для индивидуальных предпринимателей - штраф для них за это правонарушение составит от 20 тыс. до 50 тыс. рублей. Исключением станут случаи, когда для осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство.