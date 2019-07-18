Минфин поддержал идею уменьшения уставного капитала ДОМ.РФ

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Минфин РФ поддержал предложение по сокращению уставного капитала института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, но пока не определился с конкретной суммой. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"В целом эта позиция была закреплена на совещании у Антона Силуанова [первый вице-премьер РФ, министр финансов], то есть мы ее в целом поддерживаем. <…> Сейчас мы запросили их дополнительные расчет, чтобы понять какая цифра. В целом идея поддержана Силуановым", - сказал он.

Моисеев отметил, что снижение (уставного капитала) связано с тем, чтобы "уставный капитал не сдерживал возможности получать [большие] дивиденды в первую очередь". Поэтому "надо уставный капитал понизить и привести в соответствие с собственными средствами, и тогда можно будет дивиденды выплачивать", добавил он.

Чистая прибыль ДОМ.РФ по МСФО за 2018 г. составила 19,3 млрд рублей, за 2018 год сумма дивидендов составила 80% чистой прибыли - 15,4 млрд рублей. Основные статьи доходов компании - ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков. По данными на 31 марта, уставный капитал ДОМ.РФ составлял 114,5 млрд рублей.

Компания

ДОМ.РФ является единым институтом развития в жилищной сфере. Компания работает в нескольких направлениях: развитие рынка ипотеки и ипотечных ценных бумаг, вовлечение в оборот неэффективно используемых федеральных земель, формирование комфортной среды в городах, создание уполномоченного банка в сфере жилищного строительства, гарантии по кредитам застройщикам при переходе на проектное финансирование, исследование рынков жилья и ипотеки, формирование и развитие цивилизованного рынка арендного жилья в России.