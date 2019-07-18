Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья

"Да", - заявил он в ответ на вопрос, было ли по итогам заседания правительства в четверг принято соответствующее решение.

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Правительство России приняло решение о выделении Иркутской области более 14 млрд рублей на обеспечение жильем граждан, пострадавших от паводка. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь председателя кабмина Олег Осипов.

Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья. Он заметил, что эта сумма может измениться как в меньшую, так и в большую сторону "в зависимости от того, какие конкретно строения и в каком количестве необходимо будет строить".

Говоря о направлениях использования этой субсидии, премьер подчеркнул, что речь идет о помощи в покупке нового жилья, проведении капремонта и строительстве домов. "Сделать это нужно максимально быстро, разумеется, не в ущерб качеству строительных работ, - потребовал глава кабмина. - В Сибири рано наступает зимняя погода, поэтому строить нужно максимально быстро".

В конце июня правительство России уже выделяло Иркутской области 662 млн рублей на выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате паводка. 11 июля Медведев сообщил о выделении региону еще 2,3 млрд рублей.