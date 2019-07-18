Власти Москвы к 2022 году построят более 8 млн кв. м недвижимости в ТиНАО

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Столичные власти намерены ввести порядка 5,2 млн кв. м. жилой и 3,1 млн кв м нежилой недвижимости на территории Новой Москвы до 2022 года, сообщили в четверг в пресс-службе департамента развития новых территорий столицы.

"До 2022 года в ТиНАО планируется построить 8,3 млн кв. м. недвижимости. Из них 5,2 млн кв. м. составит жилье, еще 3,1 млн - нежилая недвижимость. Ежегодно планируется вводить более 1 млн "квадратов" социальных объектов", - говорится в сообщении.

Пресс-служба департамента уточняет, что в этом году в ТиНАО запланирован ввод порядка 2,3 млн кв. м недвижимости, из них сдано почти 500 тыс. "квадратов".