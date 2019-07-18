В Ленобласти к 2021 году создадут цифровую платформу для строительных инвесторов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области к концу 2020 года планируют создать цифровую платформу для инвесторов в рамках национальной программы "Цифровая экономика РФ". Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"Цифровая платформа позволит кардинально и в лучшую сторону изменить схему взаимодействия с инвесторами. Компании, приходящие в Ленинградскую область, смогут в короткие сроки, без проволочек, в режиме онлайн получать градостроительные планы земельных участков. Эта услуга будет доступна уже к концу 2020 года", - цитирует пресс-служба председателя комитета цифрового развития Ленинградской области Викторию Кузнецову.

Единая цифровая платформа объединит все информационные системы в инвестиционно-строительной сфере и позволит на треть сократить количество процедур для получения разрешения на строительство, а сроки на оформление документации - вдвое. Также сервис с информацией о существующих и планируемых объектах жилой застройки и социальной инфраструктуры будет открыт для граждан.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" разработан на срок до 2024 года и включает шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей