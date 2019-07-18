Путин поручил проверить, как в регионах контролируется качество жилых домов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства "разработать требования по обеспечению архитектурного облика многоквартирных домов и качественных характеристик жилых помещений". Это одно из поручений, опубликованных на сайте Кремля, которые глава государства дал по результатам проверки исполнения законодательства и решений президента по вопросам жилищного строительства.

На исполнение этого требования Путин дал срок до 1 декабря 2019 года и назначил ответственным премьер-министра Дмитрия Медведева и руководителей регионов.

Они же при участии субъектов естественных монополий в сфере электро-, газо-, теплоснабжения должны будут "обеспечить синхронизацию инвестиционных программ таких ресурсоснабжающих организаций с документами территориального планирования".

Генеральной прокуратуре РФ при участии Минстроя России и Роспотребнадзора Путин поручил "провести комплексную проверку соблюдения законодательства органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления при осуществлении функций по контролю за качеством возводимых жилых домов". На это также отведен срок до 1 декабря.