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Последний дом на территории бывшего завода ЖБИ-5 в Москве ввели в эксплуатацию

Комплекс "На Мельникова" в Таганском районе столицы состоит из шести жилых корпусов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Последний дом в составе жилого комплекса "На Мельникова" в Таганском районе Москвы ввели в эксплуатацию. Строительство ведется в рамках программы реорганизации московских промзон на территории, ранее принадлежавшей заводу ЖБИ-5, сообщила в пятницу пресс-служба Москомстройинвеста.

"В Таганском районе столицы сдан последний дом в составе ЖК "На Мельникова". Застройщик получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Комплекс состоит из шести жилых корпусов и инфраструктурных объектов. Общая площадь квартир составляет порядка 26,8 тыс. кв. м, нежилых помещений - 1,5 тыс. кв. м. Машино-места обустроены в двухуровневом подземном паркинге. Выдача ключей дольщикам начнется в ближайшее время.

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