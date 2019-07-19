Медведев призвал развивать рынок арендного жилья

ГОРКИ, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что необходимо развивать рынок аренды жилья. Такое мнение он высказал на встрече с генеральным директором АО "ДОМ.РФ" Александром Плутником.

Что и зачем арендуют россияне (и почему это выгодно)

Жить напрокат. Что и зачем арендуют россияне (и почему это выгодно)

"Безусловно, это нужно делать, тем более что во многих странах - странах, как принято говорить, с развитой экономикой - решение жилищной проблемы через договор аренды жилья составляет очень значимый процент, - сказал премьер. - До 50% вообще всех случаев предоставления жилья".

Плутник сообщил премьеру, что порядка 7% жилого фонда в России предоставляется в аренду. "Но это так называемая частная аренда, не институциональная, где арендаторы и арендодатели не имеют специальной защиты в силу отдельных норм законодательства, - уточнил он. - И это такой рынок, как принято говорить, - аренда в частном секторе".

По словам Плутника, ДОМ.РФ реализует определенные программы в этом направлении. Он уточнил, что в 2016 году начаты инвестиции в институциональное арендное жилье. "Мы выступаем приобретателями, приобретаем либо целиком дом, либо подъезд и предоставляем гражданам в аренду, - добавил Плутник. - Спрос достаточно большой". Такой проект реализуется в Москве и Тобольске совместно с компанией "Сибур". "Очень востребованный продукт", - считает Плутник.