В России появится программа ипотеки для частных домов

"С этим ко мне обращались отдельные губернаторы, во время встреч эта тема звучала: как нам все-таки быть с ипотечными кредитами для создания индивидуальных жилых домов?" - поинтересовался глава кабинета министров. "По поручению правительства мы сейчас готовим такую программу. Она будет предусматривать определенную стандартизацию объекта индивидуального жилищного строительства", - сказал Плутник.

Он отметил, что "сейчас речь идет о потребительских кредитах на строительство жилья". "Эти кредиты, конечно же, обходятся гражданам значительно дороже. Для того, чтобы снизить ставку, в той программе, которая сейчас разрабатывается, будут предложены некие стандартные подходы как к формированию земельного участка под строительство такого дома, так и непосредственно к продукту - дому, который семья будет приобретать", - уточнил руководитель ДОМ.РФ. Он добавил, что в банке "ДОМ.РФ" такой продукт уже запущен, но ставка по такому кредиту на 1% выше, чем по квартирам. "Это вопрос выбора конкретного человека. Вообще строительство дома - это более сложная, более затратная история", - заметил Медведев.

Председатель правительства подчеркнул, что при строительстве "важны некие стандартные подходы, потому что проекты уж очень сильно отличаются".

"И компании "ДОМ.РФ", и вообще институтам, которые занимаются предоставлением ипотечных кредитов, банкам, прежде всего, нужно обратить внимание на этот сегмент [индивидуальные дома]. Потому что это тоже очень важный способ решения жилищной проблемы", - указал Медведев.