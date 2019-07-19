Порядок регистрации участия в долевом строительстве после перехода на эскроу не изменился

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) остался прежним после перехода отрасли на проектное финансирование. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра в пятницу.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру. Часть проектов будет достраиваться по старым правилам привлечения средств дольщиков. Эта возможность предоставляется проектам, соответствующим критериям строительной готовности и объема привлеченных средств граждан, утвержденным правительством РФ.

"Все российские девелоперы обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. При этом порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для получения госуслуги документов не поменялся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что если ДДУ с первым участником строительства подан на регистрацию после 1 июля 2019 года, то все договоры в проекте заключаются только с использованием счетов эскроу в уполномоченном банке. Если речь идет о доме, который не введен в эксплуатацию и не соответствует правительственным критериям, позволяющим достраивать его по старым правилам, а ДДУ поступил на регистрацию после 1 июля, то такой договор тоже заключается только с использованием счетов эскроу.

Если на регистрацию поступает договор на жилые помещения в отношении объекта, который не введен в эксплуатацию, но соответствует критериям строительной готовности и привлечения денежных средств дольщиков, то по такому ДДУ должны уплачиваться взносы в компенсационный фонд, уточнили в Росреестре.