Более половины строящегося жилья внесено в единую информационную систему жилстроительства

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) содержит данные о 65,1 млн кв. м жилья из 122 млн кв. м, находящихся на сегодня в стройке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минстроя.

"По данным Единой информационной системы жилищного строительства по состоянию на 18 июля 2019 года, средний процент заполняемости системы по реализуемым проектам строительства на территории Российской Федерации составляет 53%: из 122 млн кв. м, находящихся в стройке, данные заполнены по 65,1 млн кв. м", - приводятся в сообщении слова замглавы Минстроя Никиты Стасишина.

Кроме того, по данным Минстроя, более трети субъектов, а именно 32 региона, показали высокую динамику в заполнении системы ЕИСЖС. При этом Республика Хакасия заполнила единую систему на 98%, Республика Алтай - на 97% и Чеченская Республика - на 96%. Также отмечается, что Ненецкий автономный округ внес в ЕИСЖС единственный реализуемый в регионе проект по жилищному строительству.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов.

Застройщики, получившие заключение о соответствии критериям, по которым они смогут продолжать привлекать средства дольщиков без эскроу-счетов, должны загрузить эти заключения в ЕИСЖС. Это даст возможность регистрировать договоры долевого участия в Росреестре. А застройщики, перешедшие на проектное финансирование, должны внести изменения в проектную декларацию и указать, что они привлекают средства через счета эскроу.

Единая информационная система жилищного строительства была создана в рамках закона об участии в долевом строительстве. Ее оператором стал ДОМ.РФ. На сегодня в ЕИСЖС зарегистрированы 4,3 тыс. застройщиков, размещена информация о 14,4 тыс. строящихся домов на 123,5 млн кв. м жилой площади.