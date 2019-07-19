Более 100 дольщиков дома-долгостроя в Тамбове получили ключи от квартир

ТАМБОВ, 19 июля. /ТАСС/. Строящийся с 2012 года дом-долгострой на улице Интернациональной в Тамбове ввели в эксплуатацию, ключи от квартир в пятницу получили 108 обманутых дольщиков. В церемонии принял участие губернатор области Александр Никитин, первые лица города и представители достроившей объект строительной организации.

"Почти 65 млн рублей потребовалось, чтобы достроить этот дом, и сегодня 108 дольщиков смогут получить ключи от своих квартир", - сказал Никитин.

Строительство дома остановили в ноябре 2016 года на стадии устройства внутренних перегородок, кровли и остекления. Объект признали проблемным и включили в региональную дорожную карту по решению проблем обманутых дольщиков. В отношении застройщика - компании "Центржилстрой" - возбудили уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Ранее в Тамбове ввели в эксплуатацию дом-долгострой на 48 квартир на улице Сенько. До конца 2019 года региональные власти планируют передать дольщикам еще 65 квартир. По данным администрации региона, сейчас в области в списке проблемных числятся девять многоквартирных домов, в реестр обманутых дольщиков включены 396 человек.