Минстрой внес в правительство программу развития индивидуального жилищного строительства

ЭЛИСТА /Республика Калмыкия/, 22 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и ЖКХ сегодня внесло в правительство программу развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в понедельник рассказал журналистам глава Минстроя Владимир Якушев во время рабочей поездки в Элисту.

"Она [программа развития ИЖС] объемная. Думаю, это еще не крайний вариант, потому что мы внесли [программу] в правительство и при этом одновременно разослали во все субъекты РФ, на многие экспертные площадки", - отметил министр.

По словам Якушева, рынок ИЖС в России сегодня не стандартизован. Ведомство планирует дорабатывать программу развития индивидуального жилстроительства с банковским сообществом, добавил министр.

Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко поручил разработать инструменты финансовой и правовой поддержки развития ИЖС. Предполагается, что в программу будет включен вопрос ипотечного кредитования на строительство дома, а также создания необходимой инфраструктуры, включая газо- и водоснабжение, электричество и строительство дорог. Ожидается, что реализация программы начнется в 2020 году.

Как сообщал ранее замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, основной проблемой в сфере ипотечного кредитования ИЖС является то, что банки не считают возможным использовать земельный участок под ИЖС в качестве залога. При этом ипотечное кредитование, по мнению Минстроя, станет существенным стимулом развития строительства, что в свою очередь может способствовать выполнению задачи нацпроекта "Жилье и городская среда" по ежегодному объему ввода жилья на уровне 120 млн кв. м с 2024 года.