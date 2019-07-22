Росреестр призвал москвичей обновить свои данные для защиты недвижимости от мошенников

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Собственникам недвижимости в Москве необходимо актуализировать контактные данные, которые содержатся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), следует из сообщения столичного Росреестра.

В ведомстве напоминают, что информация об объектах недвижимости и ее собственниках, в том числе контактные данные, внесена в реестр на основе представленных заявлений. Некоторые из них были поданы много лет назад.

"Если долгое время не осуществляется никаких учетно-регистрационных действий с недвижимостью, контактные данные устаревают: меняются номера телефонов, адреса электронной почты. В случае изменения этих сведений крайне важно своевременно дать знать об этом в ближайшем центре "Мои Документы", - приводятся в сообщении слова руководителя Управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Отмечается, что наличие в реестре недвижимости почтового адреса, телефонного номера или электронной почты позволит "в случае необходимости своевременно связаться с собственником и предотвратить возможные неправомерные действия третьих лиц в отношении недвижимости, правообладателем которой он является". В частности, это касается регистрации договора купли-продажи жилья, исправления технической или реестровой ошибки, продажи доли в общедолевой собственности, проведения межевания соседнего участка.

Изменения в ЕГРН вносятся в течение трех рабочих дней.