Дума не будет рассматривать поправки об изъятии участков с домами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Положения об изъятии участков земли с расположенными на них строениями для реализации проектов комплексного развития территорий муниципальных образований были исключены из законопроекта о внесении изменений в Градостроительный и Земельный кодексы в процессе его подготовки ко второму чтению. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщил глава комитета нижней палаты по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

"Завтра [во вторник] он будет рассмотрен во втором чтении, там нет никаких изъятий", - сказал Москвичев. Зампредседателя комитета Павел Федяев подтвердил, что из текста были исключены все вызывавшие споры статьи, "в том числе изъятия".

Законопроект, внесенный правительством РФ еще в июле 2018 года, в первоначальном варианте предусматривал "возможность изъятия для муниципальных нужд" земельных участков, на которых расположено аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает. В пояснительных материалах авторы указывали на то, что уже сейчас органы местного самоуправления могут изымать участки с объектами недвижимости для развития территорий.

При этом Москвичев отметил, в тексте сохранилась норма, согласно которой в случае однократного изменения одного или нескольких параметров строительства или реконструкции объектов в конкретной территориальной зоне не более чем на 10% проведение повторной экспертизы не требуется, что позволит избежать удорожания проектов.