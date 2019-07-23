Медведев поручил повысить роль архитекторов в градостроительной деятельности

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минстрою и Минкультуры РФ проработать вопрос о повышении роли главных архитекторов в градостроительной деятельности. Об этом говорится в поручениях по итогам встречи главы правительства с экспертами в области развития городской среды.

"Минстрою России и Минкультуры России с участием Союза архитекторов России и Национального объединения изыскателей и проектировщиков проработать вопрос о необходимости внесения изменений в федеральный закон <…> в части повышения роли архитекторов (главных архитекторов) при осуществлении градостроительной деятельности, включая определение круга полномочий и пределов ответственности <…> при осуществлении ими архитектурной деятельности. О результатах доложить в правительство Российской Федерации. Срок - до 2 сентября 2019 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина во вторник.

Кроме того, Медведев поручил Минстрою, Минкультуры, Минюсту РФ и Роспатенту до 19 августа проработать вопрос о внесении изменений в законодательство в части необходимости определения понятия и правового статуса архитектурно-градостроительной концепции, а также ее признания результатом интеллектуальной деятельности, подлежащей правовой защите.