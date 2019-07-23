Депутат предложил вносить основной платеж на счет эскроу после завершения строительства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев предложил использовать счета эскроу как накопительные. Это позволит гражданам вносить основной платеж после завершения строительства.

"Есть разные пути - например, использование счета эскроу как накопительного счета. Вот сейчас там должно быть сто процентов, люди должны брать сразу ипотеку и ждать, пока достроятся дома... Например, есть модель, когда на счет эскроу кладутся деньги, которые являются неким задатком, а ипотека и остаток денег могут вноситься, когда дом будет достроен", - сказал Николаев.

По мнению Николаева, также законодателям следует облегчить допуск на рынок застройщиков и их работу. "Ужесточение - это была временная мера. Была задача остановить появление новых обманутых дольщиков. Мы, я считаю, этого добились. Наверное, не надо так жестко регулировать деятельность застройщиков - риски людей уже отсутствуют. Мы сейчас ведем мониторинг и понимаем, что осенью к этой теме вернемся", - добавил он.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.