Чуйченко возглавил наблюдательный совет Фонда дольщиков

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Зампредседателя правительства - руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко назначен председателем наблюдательного совета Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Назначить членом наблюдательного совета (председателем наблюдательного совета) публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации Чуйченко К. А.", - говорится в документе.

Ранее председателем набсовета был первый замруководителя аппарата правительства Сергей Приходько. Как следует из распоряжения правительства, его полномочия в этом качестве, а также в качестве члена набсовета прекращены.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства создан 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.