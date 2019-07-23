Кабмин утвердил типовую форму прямых договоров в ЖКХ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором приведена типовая форма прямого договора между собственниками квартир и ресурсоснабжающими организациями. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснил ТАСС секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, постановление подписано в продолжение закона о переходе на прямые договоры с поставщиками. В документе приведен типовой договор между собственником и ресурсоснабжающей организацией, который заключается без посредников в лице управляющей компании (УК). Кроме того, устанавливается порядок, сроки и условия перехода на прямые договоры, а также порядок передачи сведений о собственниках для начислений по договорам ресурсоснабжения холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, газоснабжения и отопления.

"Разработка и выпуск типового договора позволит собственникам активнее инициировать через общее собрание переход на прямые отношения с ресурсоснабжающими организациями. В конечном итоге прямые договоры в РФ должны стать преимущественной схемой оплаты за коммунальные услуги. А УК будут получат на свои счета плату только за то, к чему они имеют непосредственное отношение - содержание и текущий ремонт дома", - сказал Склянчук.

Он добавил, что в нормативно-правовом акте есть положения, благодаря которым правоприменительная практика автоматического перехода в случае дебиторской задолженности со стороны УК в течение двух месяцев подряд станет более единообразной.

"Сегодня УК, имеющие долги перед поставщиками, тормозят процесс перехода на прямые договоры. Например, затягивают подписание актов сверки показаний по наличию дебиторской задолженности. В ходе судебного процесса выплачивают часть долгов и тем самым опротестуют сроки образования задолженности. Если суд все-таки признал УК злостным должником, то не предоставляют персональные данные о собственниках и срывают процесс начисления платежей", - пояснил эксперт.

При этом все еще остается нерешенным ряд проблем, которые мешают достижению цели закона - снижению задолженности управляющих компаний перед поставщиками услуг, считает Склянчук. "Эксперты высказывают мнение, что норма, согласно которой гражданам нельзя отказаться от прямых договоров, является избыточной [если решение принято на общем собрании]. В то время как у ресурсоснабжающей организации есть право отказаться от заключения договора ресурсоснабжения. Во многом это ограничивает собственников в принятии решений", - считает он.

О законе

Закон о переходе на прямые договоры с поставщиками был подписан 3 апреля 2018 года. Он позволил потребителям заключать соглашения без участия управляющей компании.

Граждане получили право на общем собрании собственников жилья принимать решение о заключении договора напрямую с ресурсоснабжающей организацией, региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами при управлении таким домом управляющей организацией, товариществом собственников жилья, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом.

Сами поставщики ресурсов могут отказаться в одностороннем порядке от договора на обеспечение коммунальными услугами и перейти на прямые договоры с потребителем при наличии задолженности в размере более двух среднемесячных объемов у управляющих компаний.