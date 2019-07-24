К декабрю в Петербурге реконструируют около 2 тыс. домов для уменьшения наледи на крышах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Чердаки 2 тыс. многоквартирных жилых домов будут реконструированы до конца ноября 2019 года для предотвращения образования наледи на крышах, сообщил журналистам в среду врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"До 30 ноября 2019 года должна быть завершена модернизация чердаков 2 тыс. многоквартирных жилых домов по технологии "холодный чердак" для предотвращения образования наледи на крышах. До 2020 года все многоквартирные дома города должны быть переведены на систему "холодный чердак", - сказал он.

На эти цели из бюджета города выделено 703 млн рублей.

Как пояснил журналистам председатель жилищного комитета Санкт-Петербурга Виктор Борщев, в 2020 году планируется реконструировать чердачные помещения 1,3 тыс. многоквартирных жилых домов.

В 2018 году по методу "холодного чердака" были отремонтированы металлические кровли 994 многоквартирных жилых домов.

Технология "холодного чердака" предполагает восстановление систем теплоснабжения на чердаках. Специалисты обматывают трубы минеральной ватой, канализационная вытяжка выводится за пределы кровли, таким образом утепляются вентиляционные каналы, чтобы разница между наружной температурой и чердаком была не более четырех градусов.