Госдума усовершенствовала нормы о комплексном развитии территорий

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность включения в границы территорий, входящих в программы комплексного и устойчивого развития, земельных участков из государственной и муниципальной собственности, но при этом без права изъятия многоквартирных домов.

Согласно тексту документа, в проект развивающихся территорий могут быть включены участки, на которые не распространяются права третьих лиц. При этом данные участки должны примыкать к территориям, включенным в проект по комплексному и устойчивому развитию.

Первоначальная версия документа предусматривала "возможность изъятия для муниципальных нужд" земельных участков, на которых расположены аварийное или подлежащее сносу жилье, многоквартирные дома, снос которых предусмотрен муниципальными адресными программами. Было предусмотрено и изъятие объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающих исключительно данные дома, так как необходимость в них отпадает. Однако данные положения были исключены в ходе подготовки текста ко второму чтению.

Тем не менее в среду депутаты от фракции "Справедливая Россия" предложили снять с рассмотрения законопроект, мотивировав это тем, что изымать участки под многоквартирными домами позволяет действующее законодательство.

"Коллеги, у нас получается, что даже там, где мы огромную работу провели, убрали те нормы, которые действительно опасны, мы и в этом случае оцениваем итоговый труд как негативный", - ответил на это спикер Госдумы Вячеслав Володин, отметив работу комитета по транспорту и строительству и его председателя Евгения Москвичева, "который убедил" правительство в необходимости отказаться от статей об изъятии участков.

Спикер предложил справороссам внести отдельный законопроект для устранения недостатков действующего законодательства, на которые они указывали.

Сокращение сроков слушаний

Законом сокращается минимальная продолжительность публичных слушаний и общественных обсуждений по проектам правил землепользования и застройки с двух до одного месяца, а максимальная - с четырех до трех месяцев. В случае однократного отступления от проекта при развитии территорий без превышения предельных параметров не более чем на 10% общественные обсуждения и слушания не проводятся.

Из определения понятия "красная линия" исключается необходимость установления таких границ при размещении линейных объектов. В то же время к решению о комплексном развитии территорий необходимо будет готовить приложение об их границах. Органы местного самоуправления сами смогут заниматься развитием территорий без обязательного привлечения инвесторов.

Кроме того, в перечень уникальных объектов вносятся ветроэнергетические установки высотой более 250 метров, отменяется необходимость получения разрешений на возведение антенных опор высотой до 50 метров.