Около 30 эскроу-счетов открыто на Кубани по новой системе финансирования строительства

КРАСНОДАР, 24 июля. /ТАСС/. Кубанские застройщики открыли в банках 28 эскроу-счетов для строительства многоквартирных домов по новой системе финансирования, позволяющей защитить интересы дольщиков. Всего в регионе реализуется 606 жилищных проектов, сообщил на пресс-конференции в среду руководитель департамента по надзору в строительной сфере в Краснодарском крае Максим Карпенко.

С 1 июля в России вступил в силу закон, по которому застройщики могут строить жилье только при открытии специальных счетов в банках, на которых будут храниться средства дольщиков до окончания строительства объектов. Некоторые эксперты высказывались, что это может затормозить развитие строительной отрасли.

"28 эскроу-счетов открыто в Краснодарском крае на сегодняшний день, по 12 жилищным проектам получено одобрение банков из 606 проектов", - сказал Карпенко.

Он пояснил, что также на рассмотрении в банках в высокой стадии готовности находятся заявки на открытие эскроу-счетов еще по 77 жилищным проектам, всего порядка 100 кубанских застройщиков планируют открыть такие счета в банках.

Так как на данный момент в России действует переходный период по данной реформе, часть жилых объектов, которые строятся на Кубани, будут завершать по старой схеме финансирования без привлечения банковских средств. Всего в регионе работают 37 филиалов банков, которые готовы предоставлять застройщикам услуги по открытию эскроу-счетов.

Перспективы развития отрасли

Представители администрации Краснодарского края и эксперты рынка отметили, что существенных проблем в дальнейшем развитии строительной отрасли в связи с переходом на новую систему финансирования жилищного строительства в регионе не прогнозируется.

"В первую очередь это новый эволюционный путь развития долевого строительства в стране, потому что самым существенным изменением является участие финансовых институтов в долевом строительстве, что само по себе создает серьезный потенциал для развития отрасли. Небольшие строительные компании, которые не смогут получить проектное финансирование и не имеют достаточно оборотных средств, с рынка уйдут или укрупнятся", - сказал первый вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Он прогнозирует рост стоимости квадратного метра жилья. "Но на это есть и другие объективные причины, например рост НДС на 2%. Это и уход с рынка мелких организаций, у них была совершенно другая себестоимость строительства, а соответственно, и качество таких объектов", - отметил Алексеенко.

Представитель строительной компании "Югстройинвест Кубань" Андрей Анашкин считает, что увеличение стоимости квадратного метра жилья будет зависеть исключительно от привлекательности места расположения недвижимости.

"Застройщик, возводящий объект с привлечением денежных средств банков, должен закладывать расходы, которые он должен нести в части содержания этого кредита, поэтому стоимость в любом случае будет корректироваться", - пояснил представитель группы компаний "ССК" Александр Мелишев.

Ситуация на строительном рынке Кубани

Исполняющая обязанности управляющего краснодарского отделения Сбербанка Татьяна Сергиенко отметила, что проблем в строительной отрасли на Кубани не наблюдается. В прошлом году их банком были выданы более 30 тыс. ипотечных кредитов на территории Краснодарского края, это практически половина от всего ипотечного портфеля Южного федерального округа и Северного Кавказа.

"Только за текущие полгода мы в три раза увеличил портфель проектного финансирования, он сейчас составляет порядка 10 млрд рублей", - сказала Сергиенко.

Она отметила, что реформа предусматривает определенные меры поддержки застройщиков, позволяющие им минимизировать затраты при хороших объемах продаж. "Чем быстрее будут продаваться квартиры на раннем этапе строительства, тем меньше будет процентная ставка у застройщиков", - сказала Сергиенко.

Российские застройщики с 1 июля лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Краснодарский край занимает второе место в России и первое в Южном федеральном округе (ЮФО) по объемам ввода в эксплуатацию жилья, при этом регион входит в число лидеров в стране и по числу проблемных объектов долевого строительства. Власти региона по нацпроекту "Жилье и городская среда" ставят задачу увеличить к 2024 году объемы вводимого в эксплуатацию жилья на 20%.