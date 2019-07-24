Госдума откладывает введение норм об указании в исках идентификаторов должников по ЖКХ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который на полгода отсрочит вступление в силу норм, обязывающих указывать один из идентификаторов должников по оплате жилищно-коммунальных услуг при подаче на них исков в суд. Его авторами выступила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой и председателем комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Галиной Хованской.

В пояснительных материалах авторы указывают на то, что "в заявлении о вынесении судебного приказа должны быть указаны наименование должника, его место жительства или место нахождения, а для гражданина-должника также дата и место рождения, место работы, но только если они известны". Однако не позднее 1 октября в России вступит в силу закон, согласно которому при подаче в суд исковых заявлений лица, управляющие многоквартирными домами, ресурсоснабжающие компании и региональные операторы должны будут указать один из идентификаторов ответчика, среди которых СНИЛС, ИНН, номер паспорта, номер индивидуального предпринимателя, номер водительского удостоверения или свидетельства регистрации транспортного средства.

Авторы констатируют, что сейчас "в жилищном законодательстве, законодательстве РФ о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике" и обращении с твердыми коммунальными отходами "не предусмотрены процедуры, обеспечивающие получение в обязательном порядке указанных" идентификаторов всех собственников жилых помещений. Депутаты убеждены, что отсрочка данной нормы позволит не допустить отказов судов принимать заявления о взыскании просроченной задолженности.

"Шестимесячный срок также позволит правительству Российской Федерации создать правовой механизм взаимодействия с гражданами, устанавливающий порядок истребования персональных данных, необходимых для предоставления в суд при подаче заявления", - отмечают авторы.