Объем Фонда защиты дольщиков достиг 32 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Объем средств Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства вырос за июнь-июль 2019 года, по предварительным данным, в полтора раза, составив почти 32 млрд рублей. Об этом сообщил в среду председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике и местному самоуправлению Олег Мельниченко на пресс-конференции.

Фонд защиты прав дольщиков был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. По состоянию на конец мая текущего года, объем средств фонда составлял 22 млрд рублей.

"Фонд, который создан для защиты интересов участников долевого строительства, имеет порядка 32 млрд рублей. Это то, что собрано непосредственно от застройщиков", - сказал Мельниченко.

Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют в фонд по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также, по решению правительства, фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.