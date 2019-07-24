Почти 9 тыс. жителей Ростовской области расселят из аварийного жилья до 2025 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Около 8,6 млрд рублей будет направлено в 2019-2025 годах по национальному проекту "Жилье и городская среда" на расселение из аварийных домов в Ростовской области. Благодаря нацпроекту новое жилье получат более 8,8 тыс. человек, сообщает в среду пресс-служба областного правительства.

"Более 8,8 тыс. жителей региона расселят из аварийного жилья до 2025 года, на эти цели планируется направить около 8,6 млрд рублей. В 2019-2020 годах новоселье отметят почти две тысячи человек, которых расселят из аварийного фонда на площади более 28 тыс. квадратных метров", - говорится в сообщении.

Основная проблема, с которой сталкиваются власти при расселении - это отсутствие маневренного фонда для временного проживания граждан до обеспечения их жильем, либо выплата возмещения стоимости.

"Необходимо понимать, сколько в области жилья, которое может быть задействовано для маневренного фонда. Бывают случаи, когда целые семьи обращаются, и это жилье может помочь людям какое-то время. Минстрой должен держать эти вопросы на постоянном контроле", - цитирует пресс-служба слова губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).