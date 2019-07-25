Власти Ленобласти рассчитывают направить до 4 млрд рублей на достройку проблемных объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют направить 2 млрд рублей из областного бюджета на исполнение обязательств проблемных застройщиков перед дольщиками и привлечь такую же сумму из федерального бюджета, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"В трехлетнем бюджете Ленинградской области заложено 2 млрд рублей на исполнение обязательств проблемных застройщиков перед дольщиками, еще столько же мы будем просить у федерального правительства", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что это ориентировочные цифры.

Полномочия по завершению проблемных объектов будут у региональных фондов помощи пострадавшим участникам долевого строительства. Постановление о создании такого фонда в Ленинградской области уже подписал губернатор Александр Дрозденко. До 1 августа документы о создании фонда будут поданы на регистрацию, сама организация юридически оформится до конца лета.

Завершить ревизию хода строительства всех жилых домов в Ленинградской области с сорванными сроками сдачи в эксплуатацию Дом.рф планирует до 1 сентября. Власти области ведут учет всех домов с нарушением сроков передачи квартир. Согласно официальным критериям, в регионе девять проблемных объектов и около 2 тыс. официально признанных обманутых дольщиков. Вместе с тем, в Минстрой передана информация о нарушении сроков по более 12 тыс. договоров покупки жилья.

Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщал, что наибольшее число обманутых дольщиков на сегодня зарегистрировано в Московской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском крае. Также сообщалось, что власти Ленинградской области разработали схему по достройке проблемных объектов - их завершением занимаются две организации - АНО "Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области" (ДКРТ ЛО) и Ленинградское областное агентство ипотечного жилищного кредитования (ЛеноблАИЖК). Также власти региона привлекают частных инвесторов для достройки объектов.