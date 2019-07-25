Госдума приняла закон о продлении "дачной амнистии" до марта 2021 года

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.

"До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке - при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно", - пояснил автор законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Проект закона первоначально предлагал продлить "дачную амнистию" до 1 марта 2022 года, однако по итогам переговоров с кабмином этот срок был сокращен на год, до марта 2021 года. "Это решение было названо компромиссным, поскольку такой срок представляется достаточным, чтобы граждане успели воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на дачную недвижимость", - сказал Крашенинников.

Что еще будет сделано

Закон также делает бессрочной норму о возможности установления субъектами РФ предельных максимальных цен кадастровых работ (ее действие истекало 1 марта 2020 года). Кроме того, он продлевает до 1 марта 2022 года для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ) срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности. Эта норма должна была окончить действие 31 декабря 2020 года.

Документ также решает проблемы оформления земельных участков под многоквартирными домами. "Устанавливается прямая обязанность органов власти проводить все необходимые действия по образованию земельного участка (межевание, постановка на государственный кадастровый учет) придомовой территории многоквартирных домов. Это касается домов, построенных до введения в действие Жилищного кодекса, т. е. до 1 марта 2005 года. Причем независимо от обращения собственников помещений в многоквартирных домах" - отметил Крашенинников.

Наконец, органы власти будут обязаны информировать граждан о последних изменениях в правилах строительства домов на дачных и садовых участках и их оформления в собственность.

О дачной амнистии

"Дачная амнистия" действовала 13 лет и завершилась 1 марта 2019 года. Она предполагает упрощенный порядок регистрации домов на землях садоводств и подобных типах земель посредством составления кадастровым инженером технического плана, а также по иной схеме с получением разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию на землях под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). За весь период ее действия было зарегистрировано более 13,5 млн прав на объекты недвижимости. Несмотря на это, значительное число граждан не успело воспользоваться этой возможностью, по оценке Крашенинникова, речь идет еще о нескольких миллионах объектов недвижимости.