Володин предложил закрепить в законе обязательность возведения соцобъектов вместе с жильем

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Местные власти надо законодательно обязать обеспечивать возведение необходимых социальных объектов одновременно с новыми жилыми домами. Об этом заявил в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги весенней сессии.

"Было бы правильно законодательно обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведение социальных объектов", - сказал он. Спикер указал на то, что сейчас возникают ситуации, когда "жилье построено, но нет школы, поликлиники, детского садика, магазина".

"Хорошо, когда в микрорайоне после строительства жилья остается место свободное и, пускай позже, но есть возможность построить школу, поликлинику, садик, магазин. Но есть случаи, когда свободного участка земли нет", - констатировал Володин. По его словам, люди вынуждены либо испытывать бытовые трудности, либо искать новое жилье.

В своем выступлении председатель Госдумы также поднял проблему обеспечения служебным жильем участковых инспекторов полиции в новых микрорайонах. "В настоящее время не многие из них проживают на территории своих участков, и это серьезно влияет на качество работы, а в итоге - на обеспечение спокойствия наших граждан. Нам необходимо найти решение этого вопроса и, если вы поддержите, было бы правильно заняться этим в приоритетном порядке в течение осенней сессии, чтобы уже с последующего года наши предложения в случае поддержки правительством РФ, одобрения Советом Федерации, поддержки президента приобрели формы законов", - обратился он к депутатам.