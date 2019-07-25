Фонд имущества Петербурга привлечет риэлторов к продаже городской недвижимости

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Фонд имущества Петербурга планирует аккредитовать 50 риэлторов для продажи городской недвижимости. Об этом сообщила заместитель генерального директора Фонда имущества Санкт-Петербурга Евгения Политова на семинаре по коммерческой недвижимости.

"Мы сейчас готовим конкурсную документацию для того, чтобы при Фонде имущества было аккредитовано 50 организаций, либо ИП, с которыми мы будем работать по сделкам. Закупка будет объявлена в течение ближайших двух недель", - сказала она.

Результаты закупки ожидаются в сентябре. Планируется, что аккредитованные риэлторы будут получать 30-50% от комиссии по сделкам. По данным пресс-службы Фонда, привлечение бизнеса для продажи имущества вызвано падением покупательской способности, обострением конкуренции и ростом цен на недвижимость. Подключение риэлторов позволит Фонду расширить клиентскую базу и сократить срок реализации своих объектов.

В 2018 году Фонд имущества выставил на продажу более 500 объектов, из них продано свыше 68%. От всего объема 67% проданных помещений составляет офисная недвижимость, 21% - складские помещения и еще 12% - помещения street retail.

Фонд имущества Санкт-Петербурга основан в августе 1991 года, является эксклюзивным продавцом имущества Санкт-Петербурга, с 2005 года - продавец имущества физических и юридических лиц, финансово-кредитных учреждений, предприятий и госкорпораций. За 28 лет работы Фондом реализовано более 46 тыс. объектов на сумму более 210 млрд рублей.