Минстрой Крыма подготовил региональный закон об упрощении сноса самостроев

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июля. /ТАСС/. Министерство строительства и архитектуры Крыма разрабатывает проект регионального закона, который позволит упростить снос незаконных строений, в том числе и в прибрежной зоне, сообщил журналистам в четверг зампредседателя Совета министров республики Евгений Кабанов.

"Минстроем Республики Крым подготовлен проект нашего закона, который находится сейчас на согласовании в федеральном Минстрое. Если этот закон у нас будет принят, то это категорически упростит в разы процедуру сноса незаконных сооружений", - отметил Кабанов.

Он не уточнил подробности законопроекта, отметив, что в случае его одобрения и принятия Госсоветом республики в соответствии с процедурой, у властей появится возможность в короткие сроки демонтировать незаконный объект.

"Условно говоря, при выявлении того или иного незаконного строения через три месяца мы уже сможем приступать к его сносу. На сегодняшний день это занимает у нас два - два с половиной года", - подчеркнул Кабанов.

Проект закона, по его словам, разработан в связи с тем, что процедура сноса носит длительный юридический характер. "В планах к сносу сотни объектов, которые, безусловно, должны быть снесены, но, к сожалению, затягивание судебных процедур не позволяет нам оперативно приступить к демонтажу зданий", - сказал он.

Зампредседателя Совмина уточнил ТАСС, что до конца 2019 года власти планируют снести до 10 объектов незаконного строительства. В целом, по его словам, это касается объектов как капитального строительства, так и временных сооружений.

О борьбе с самостроями

В Крыму не первый год идет работа по сносу самостроев. По оценкам главы Крыма Сергея Аксенова, в республике насчитывается более 9 тыс. незаконных построек. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев ранее сообщал, что в республике выявлены факты бездействия органов местного самоуправления по сносу самостроев. По его словам, в 2018 году выявлено почти 1200 нарушений в сфере земельных отношений и государственной регистрации прав на недвижимое имущество.