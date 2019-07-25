Минстрой предложил расширить список мероприятий по достройке домов за счет Фонда дольщиков

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Минстрой России предложил расширить перечень мероприятий по завершению проблемных объектов, которые могут финансироваться Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства за счет средств, переданных организации в качестве имущественного взноса РФ. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

Министерство предлагает внести изменения в действующие правила предоставления в 2019-2020 годах субсидий Фонду дольщиков в виде имущественного взноса для завершения долгостроев. В первоначальной версии документ касался только достройки объектов обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group, в новой версии предлагается унифицировать эти правила для других проблемных жилых комплексов, которые могут достраивать за счет фонда.

В проекте постановления уточняется, что субсидии могут выделяться Фонду дольщиков на финансирование завершения строительства домов, на предоставление поручительств фонда "по заключенным застройщиками с уполномоченным банком в сфере жилищного строительства… кредитным договорам, предусматривающим предоставление целевого кредита на строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости или предоставление кредита в целях рефинансирования (перекредитования) застройщика".

В тексте также отмечается, что мероприятия по завершению долгостроев могут включать, в частности, финансирование региональных фондов, погашения расходов в рамках закона "О банкротстве", выплату возмещения дольщикам.

Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства был создан в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 года. Застройщики, привлекающие средства граждан, перечисляют по 1,2% стоимости договора участия в долевом строительстве. Средства могут быть использованы при банкротстве застройщика для завершения строительства объектов или для выплаты компенсаций в случае, если объект был застрахован фондом. Также по решению правительства фонд может осуществлять достройку объектов, по которым отчисления не производились.