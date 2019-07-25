Минстрой: типовые прямые договоры упростят взаимоотношения граждан и поставщиков ресурсов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Типовая форма прямых договоров в ЖКХ упростит взаимоотношения между гражданами и ресурсоснабжающими организациями, считает замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

"Мы разработали и утвердили форму типового договора, чтобы гражданам, переходящим на прямой расчет с ресурсоснабжающими организациями, были понятны условия этого взаимодействия, и чтобы на территории всей страны они были одинаковы", - цитирует его пресс-служба министерства.

Подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым постановление, в котором приведена типовая форма договора, было опубликовано 23 июля на портале правовой информации.

Постановление предусматривает, что при прямом расчете управляющие организации должны будут предоставлять поставщикам ресурсов информацию, необходимую для начисления платы за коммунальные услуги, говорится в сообщении пресс-службы. Это касается данных о каждом собственнике или пользователе помещения, адресов квартир с указанием проживающих там лиц, данных о приборах учета, сведений о жилых помещениях, в которых предоставление коммунальной услуги ограничено или приостановлено. Типовой договор заключается на неопределенный срок.

Как ранее пояснял секретарь экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Склянчук, типовой договор позволит собственникам активнее инициировать через общее собрание переход на прямые отношения с поставщиками ресурсов. По мнению эксперта, прямые договоры должны стать преимущественной схемой оплаты за коммунальные услуги, в этом случае управляющие компании будут получать на свои счета плату за содержание и текущий ремонт дома.

Закон о переходе на прямые договоры с поставщиками был подписан 3 апреля 2018 года. Он позволил потребителям заключать соглашения без участия управляющей компании. Сами поставщики ресурсов могут отказаться в одностороннем порядке от договора на обеспечение коммунальными услугами и перейти на прямые договоры с потребителем при наличии задолженности в размере более двух среднемесячных объемов у управляющих компаний.