Застройщики планируют возвести в Тулуне двухэтажные жилые дома к октябрю 2020 года

ТАСС, 25 июля. Строительные компании планируют возвести в Тулуне и в Иркутском районе Иркутской области двухэтажные многоквартирные жилые дома к октябрю 2020 года. Планируется, что всего будет построено свыше 1 тыс. квартир, сообщила в четверг пресс-служба межведомственной оперативной группы по ликвидации последствий паводка.

В четверг по поручению вице-премьера Виталия Мутко в городе Тулун Иркутской области открылась ярмарка недвижимости, где свои предложения представили порядка 20 региональных строительных компаний.

"Оценив ситуацию, мы предварительно приняли решение о строительстве многоквартирных домов в двух районах - непосредственно в Тулуне, это 500 квартир, и в Иркутском районе, это порядка 600 квартир. Мы предлагаем двухэтажные многоквартирные дома с квартирами площадью 42, 54, 72 и 90 кв. м. "под ключ", - приводятся в сообщении слова директора по работе с клиентами компании "Востсибстрой" Александра Халтурина.

Он отметил, что сейчас компания проводит анкетирование жителей пострадавших районов, чтобы понять, какие квартиры им нужны. "В дальнейшем будем заключать контракт с министерством строительства Иркутской области, дома должны быть построены к октябрю следующего года", - добавил он.

От паводка в Иркутской области пострадало более 150 социально-культурных объектов, добавила пресс-служба. Минстрой и правительство Иркутской области назвали восстановление более 60 объектов первоочередным, они должны открыться к 1 сентября.