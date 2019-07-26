Девелоперы реализовали 13 тыс. квартир в новостройках ТиНАО в первом полугодии 2019 года

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Столичные девелоперы реализовали 13 тыс. квартир в новостройках ТиНАО в первые шесть месяцев 2019 года. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"13 тыс. квартир в новостройках ТиНАО обрели хозяев в первом полугодии. Спрос на жилье в Новой Москве не просто остается высоким, он ощутимо растет, за год этот рост составил примерно 13-15%", - приводят в сообщении слова руководителя столичного Департамента развития новых территорий Владимира Жидкина.

В пресс-службе уточнили, что в первом полугодии введено в эксплуатацию более 600 тыс. кв. метров жилья, до конца года планируется сдать еще более миллиона "квадратов".

"Цены на "квадраты" в ТиНАО тоже растут, средняя уже перевалила за 120 тысяч. Но это все равно раза в два ниже, чем внутри МКАД", - поясняет пресс-служба.