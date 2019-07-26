Предпенсионеров защитят от выселения из жилья соцнайма

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Госдума рассмотрит осенью в первом чтении законопроект о гарантии невыселения из жилья соцнайма граждан предпенсионного возраста. Об этом ТАСС сообщил в пятницу первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции "Единая Россия" Сергей Пахомов.

Он пояснил, что под жилье соцнайма подпадают квартиры, которые находятся в муниципальной или ведомственной собственности (служебные помещения, общежития), и предоставляются нуждающимся категориям граждан.

"В соответствии с инициативой, запрет на выселение из специализированных жилых помещений распространяется на женщин, достигших 55-летнего возраста, и мужчин, достигших 60-летнего возраста. В Жилищном кодексе пенсионеры отнесены к невыселяемым категориям, однако с изменением пенсионнного законодательства предлагается эту защитную норму распространить и на предпенсионеров", - сказал Пахомов.

Ранее для предпенсионеров в Гражданском кодексе РФ было сохранено право на получение обязательной доли в наследстве, вне зависимости от повышения возраста приобретения права на трудовую пенсию. В Бюджетном кодексе РФ было предусмотрено сохранение права на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток и по налогу на имущество физических лиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту определенного вида.

Что еще будет рассмотрено осенью

В осеннюю сессию планируется также рассмотреть инициативу о повышении контроля над приемкой работ по капремонту общего имущества многоквартирных домов. В частности, предлагается включить в состав комиссий, которые формируются для проверки и приема работ, представителей местных городских или сельских администраций.

"По действующему закону, в такие комиссии сейчас входят региональные органы исполнительной власти, а также представитель управляющей организации и собственников дома. Однако на практике во многих регионах страны контроль региональных властей затруднен из-за удаленности объектов друг от друга и ограниченного штата сотрудников, имеющих квалификацию для оценки качества ремонтных работ", - сказал Пахомов.

По его словам, всего в период осенней сессии предстоит принять около десяти изменений в Жилищный кодекс РФ. "Прежде всего, это исполнение поручений президента РФ в части сокращения непригодного для проживания жилого фонда и предписаний Конституционного суда законодателю по уточнению норм оплаты за коммунальные услуги. Мы в тесном контакте продолжаем работать с Минстроем России, Фондом содействия реформированию ЖКХ, коллегами из регионов, отраслевыми профессиональными ассоциациями и экспертами", - отметил он.