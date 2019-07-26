Обманутые дольщики из Санкт-Петербурга попросили главу СК забрать дело у полиции

ТАСС, 26 июля. Обманутые дольщики из Санкт-Петербурга на личном приеме попросили председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкин передать дело из полиции в СК. Как сообщила ТАСС официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Бастрыкин провел прием в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург.

"Представитель инициативной группы дольщиков на приеме у Александра Бастрыкина обратил внимание на проблему тысячи обманутых семей, которые стали жертвами хищения денежных средств застройщиком во Всеволожском районе Ленинградской области. Он пожаловался на ход расследования уголовного дела, которое находится в производстве органов полиции. Заявитель попросил принять меры к передаче уголовного дела в следственные органы СК России", - сообщила Петренко.

По ее словам, ранее региональная прокуратура отказала в передаче уголовного дела. В этой связи Бастрыкин поручил сотрудникам Центрального аппарата инициировать перед Генеральной прокуратурой РФ вопрос о передаче дела в следственные органы СК России. По итогам личного приема граждан глава ведомства дал подчиненным ряд поручений по заслушанным обращениям, подчеркнув, что разрешение всех прозвучавших вопросов будет находиться на контроле.

Также в ходе рабочей поездки Бастрыкин провел оперативное совещание с руководителями второго следственного управления ГСУ СК России (с дислокацией в Санкт-Петербурге), ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, следственного управления СК России по Ленинградской области и Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. На совещании обсуждался вопрос приема детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в образовательные учреждения Следственного комитета России.