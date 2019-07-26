В ДОМ.РФ считают, что ставки по ипотеке могут опуститься ниже 10% в IV квартале

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Ипотечные ставки в России могут опуститься ниже 10% в четвертом квартале 2019 года при условии сохранения тенденции на снижение ключевой ставки ЦБ, говорится в комментарии аналитического центра ДОМ.РФ.

В пятницу Банк России второй раз за год снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,25%, отметив продолжающееся снижение инфляции. Регулятор допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.

"Это положительный сигнал для всех участников рынка ипотечного кредитования <…>. Продолжение снижения ключевой ставки формирует условия для снижения средней ставки по выдаваемой ипотеке до уровня 9,7-9,8% уже в четвертом квартале 2019 года. В случае перехода к нейтральной денежно-кредитной политике в середине 2020 года в условиях достижения целевого уровня инфляции в 4% ставки по ипотеке впервые в истории рынка ипотечного кредитования могут снизиться до уровня 9% и ниже", - говорится в сообщении.

Одной из основных целей нацпроекта "Жилье и городская среда" является достижение значений средней ставки по ипотеке уровня 7,9% годовых до конца 2024 года. При этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке должно составить 1,13 млн.