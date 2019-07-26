Власти Петербурга разорвут контракты со срывающими сдачу социальных объектов подрядчиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга будут разрывать контракты с недобросовестными подрядными организациями, не выполняющими свои обязательства по срокам сдачи детских садов, школ и поликлиник. Об этом журналистам в пятницу сообщил врио губернатора Александр Беглов по итогам поездки в Пушкинский и Московский районы.

"Мы будем очень жестко поступать с теми подрядными организациями, которые сегодня обманывают, жульничают и не выполняют свои обязательства. Мы решили принять меры: разорвать контракты, - потому что сколько можно терпеть и слышать все эти обещания, - обязательно предъявить штрафные санкции к подрядным организациям и, конечно, включить в реестр недобросовестных подрядчиков, чтобы они больше не получали государственные заказы", - сказал Беглов.

Недовольство врио губернатора вызвал очередной срыв сроков капитального ремонта гимназии 406 в городе Пушкин подрядчиком "Капитал стройиндустрия". Первоначально объект планировалось сдать в декабре 2018 года, позже сроки были перенесены на сентябрь 2019 года. Текущая готовность одного корпуса объекта составляет 60%, второго - 20%, к 1 сентября школа открыта не будет. В связи с нарушением подрядчиком условий контракта городские власти приняли решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

"Планируем вступление в силу нашего одностороннего отказа о расторжении договора в августе месяце и заключение нового контракта на проведение процедур в октябре этого года. Объект будет достроен к июню 2020 года", - сказал журналистам председатель комитета по строительству Петербурга Леонид Кулаков.

Он добавил, что с этим подрядчиком ранее были заключены еще два контракта, которые также были расторгнуты: один на строительство поликлиники в Красносельском районе и второй на поставку оборудования для объекта в Красном селе.

Беглов сообщил, что до конца недели будет подсчитано, сколько объектов социальной инфраструктуры в итоге будет введено до конца года. Власти уверены, что не все, что было запланировано, удастся выполнить из-за недобросовестности подрядчиков.

Жесткая, но вынужденная мера

Разрыв контрактов в подобной ситуации - мера жесткая, но вынужденная, считает генеральный директор Ассоциации "Объединение строителей Санкт-Петербурга" Алексей Белоусов.

"Это мера нечасто применяется, но в случае, когда подрядчик неоднократно срывал сроки сдачи объекта или качество не удовлетворяет комитет по строительству, в этом случае это мера вынужденная, она направлена на то, чтобы объект был достроен, а качество соответствовало ГОСТам и СНИПам. Это главные задачи, которые преследуются при подобного рода жестких решениях, как те, что принял Александр Дмитриевич [Беглов]", - сказал ТАСС эксперт.

Белоусов подчеркнул, что включение застройщика в реестр недобросовестных поставщиков чревато тем, что вход в систему госконтрактов в Петербурге для него будет практически закрыт.