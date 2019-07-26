Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России. Об этом в пятницу ТАСС сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Дмитрий Волков в кулуарах дискуссионного клуба фонда "Институт экономики города".

"Единый градостроительный документ на всю территорию агломерации (урбанизированную территорию с общим рынком труда и недвижимостью - прим. ТАСС) - этот вопрос, мы заявляем его как тренд, который будет обсуждаться на разных экспертных площадках. В проекте стратегии развития строительной отрасли до 2030 года он есть", - сказал замминистра.

Волков пояснил, что сейчас каждый муниципалитет делает свои документы в рамках территориального планирования и градостроительного зонирования.

По его словам, как следствие возникает риск потери экономической связанности между муниципалитетами. "А главное - есть угроза, что стратегии противоречат друг другу, в итоге возникает риск градостроительных диспропорций, падает качество жизни, способность управления территориями. Совершенно точно надо предлагать инструменты в более или менее мягкой форме", - сказал он. Волков уточнил, что под мягкой формой согласительных процедур подразумеваются методические рекомендации на предмет возможности муниципалитетов заключать соглашения друг с другом.

О стратегии

В основу стратегии строительной отрасли России лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда". Основная цель - рост конкурентоспособности отрасли внутри страны и за рубежом. Документ охватит сферы жилищного, промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных материалов и строительной техники.

Разработку документа планируют завершить к октябрю 2019 года. Стратегией занимаются проектные команды, в которые вошли представители профессионального и научного сообществ, институтов развития и подведомственных министерству организаций. Аналитический центр при правительстве РФ координирует разработку разделов стратегии и формирует сводный документ.